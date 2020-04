Gifhorner Landrat empfiehlt das Tragen eines Mundschutzes

Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Menschen im Landkreis Gifhorn beträgt wie am Vortag 122. Getestet auf eine mögliche Infizierung wurden bisher 493 Menschen. Das geht aus der aktuellen Mitteilung der Kreisverwaltung hervor. Damit ist die Zahl der Erkrankten seit drei Tagen konstant.

Der Landkreis Gifhorn weist noch einmal nachdrücklich auf die aktuelle Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus hin. Kleinere Geschäfte dürfen seit Montag wieder wieder öffnen. Zu den Auflagen gehört, dass die genutzte Verkaufsfläche nicht größer ist als 800 Quadratmeter sein darf und die Hygieneauflagen eingehalten werden. Zwischen den Kunden ist ein Abstand von mindestens anderthalb Metern sicherzustellen. Dies gilt nicht nur im Ladengeschäft, sondern auch für wartende Personen vor dem Geschäft und auch zwischen dem Verkaufspersonal und den einzelnen Kunden bei Beratungsgesprächen.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Des Weiteren sollten an den Ein- und Ausgängen nach Möglichkeit Desinfektionsmaßnahmen vorhanden sein. Damit sind neben den bisher schon geöffneten Verkaufsstellen und Geschäften für den notwendigen täglichen Bedarf nun auch die Läden geöffnet, in denen zum Beispiel Kleidung, Elektrogeräte, Spielwaren oder Bücher erworben werden können. Landrat Dr. Andreas Ebel bittet die Bürger darum, ihr bisher gezeigtes diszipliniertes und verantwortungsbewusstes Verhalten fortzusetzen.

„Wir alle haben mit unserem Verhalten dazu beigetragen, einen deutlichen Anstieg der Coronainfektionen zu verhindern. Die Gefahr ist allerdings noch nicht gebannt. Und so bitte ich Sie alle dringend, weiterhin ihre sozialen Kontakte auf das absolut notwendige Maß zu beschränken und die Mindestabstände wo es nur geht einzuhalten. Außerdem empfehle ich beim Betreten der Läden eine Alltagsmaske, einen Mund-Nasen-Schutz oder ähnliches zu tragen. Die Infektionsgefahr wird dadurch reduziert.“

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Nicht geöffnet haben weiterhin alle Dienstleistungen wie Friseure, Kosmetik- und Nagelstudios sowie Tattoo-Studios, in denen ein Mindestabstand von anderthalb Metern zwischen den anwesenden Personen nicht eingehalten werden kann. Dies gilt weiterhin für Fahrschulen. Auch die Regelung zum Besuch von Praxen der Physiotherapeuten, Osteopathen und Ergotherapeuten hat sich nicht verändert. Die Behandlung ist nur dann zulässig, wenn sie durch eine ärztliche Verordnung als medizinisch unaufschiebbar bescheinigt ist.

Geblieben ist auch, dass ein Zusammentreffen außerhalb der Wohnung auf zwei Personen beschränkt ist, ausgenommen sind Angehörige und Personen, die in einem Haushalt leben. Weitere Bestimmungen in der Verordnung betreffen das Betreten von Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen und Alten- und Pflegeheime sowie betreute Wohngemeinschaften und ähnliche Einrichtungen, ebenso wie Werkstätten für behinderte Menschen. Die bereits bestehenden Regelungen wurden in diese Verordnung übernommen.

Corona in Gifhorn- Alle Fakten auf einen Blick

Dies gilt auch für die Vorschriften für Personen, die aus dem Ausland nach Niedersachsen einreisen. Bestehende Vorschriften wurden in dieser Verordnung zusammengefasst.Die Verordnung tritt am Montag, den 20. April 2020 in Kraft und endet 6. Mai 2020. Einzige Ausnahme ist das enthaltene Verbot für Großveranstaltungen, das bis zum 31. August 2020 gilt.