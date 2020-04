Artenschutzzentrum bangt um Versorgung der Vögel

Der Storch stolziert graziös über die Wiese. Wehmütig wird der Vorzeigevogel von zwei Augenpaaren beobachtet. Wie lange werden wir durchhalten, um unseren Tieren eine Heimat bieten zu können?, stellt sich Joachim Neumann die bange Frage, während sein Hund Sammy verharrt und mit sich ringt, den Zweibeiner doch noch ein wenig zu verschrecken.

Das Nabu-Artenschutzzentrum wirkt am Wochenende verlassen, Der Trubel, der sonst hier herrscht, wenn Eltern mit ihren Kindern durch die Anlagen laufen, fehlt Leiterin Bärbel Rogoschik und ihrem Team: „Leider müssen wir auf Grund der Corona-Krise unsere Pforten für die Bevölkerung schließen. Nach wie vor werden wir aber Notfälle aufnehmen und sind vor Ort, um unsere reichlich vorhandenen Tiere zu pflegen. Gerne beantworten wir auch telefonische Anfragen oder Mails.“

An diesem Freitag hält ihr Stellvertreter Neumann die Stellung. Der Tierliebhaber, eigentlich Landschaftsarchitekt, schildert, wie bedrohlich die Situation in Corona-Zeiten für die Artenschützer ist. Das Haus ist in seiner Existenz bedroht. „Wir mussten unsere Mitarbeiter nach Hause schicken. Sämtliche Einnahmequellen sind versiegt. Wir können keine Umweltbildung mehr anbieten und die Schulklassen, die uns regelmäßig besuchen, sowie die Ferienaktionen fehlen auch“, sagt Neumann traurig. Der Jahresetat von 250.000 Euro wird mit 130.000 vom Land bezuschusst. Den Rest müssen die Leiferder über Fördergelder und eigene Bildungsangebote reinholen.

„2020 besteht das Zentrum im 40. Jahr. Das wollten wir selbstverständlich groß feiern mit unseren Gästen. Ein großer finanzieller Posten ist eben das Storchenfest, das wir absagen mussten. Wirtschaftlich und auch als Sympathie-Klammer trifft uns das ins Mark“, macht sich der 47-Jährige große Sorgen auch um die nahe Zukunft. „In den nächsten Wochen steht die Jungtierzeit an. 500 bis 600 Tiere sind es im Monat. Die Betreuung können wir fast nicht leisten.“

Zur Corona-Problematik kommt hinzu, dass in den vergangenen beiden Jahren diese Zahl zugenommen hat. Aufgrund der Trockenheit, in 2018 gab es fast keine Mücken, ist die Zahl gestiegen. „Wenn das unterste Glied der Nahrungskette wegfällt, leiden darunter Vögel wie Schwalben, Fledermäuse und Singvögel, die ihre Jungen mit Insekten füttern“, beschreibt Neumann die schwierige Situation. Die kommen dann nach Leiferde und müssen intensiv in den Gebäuden betreut werden, was die Misere noch verschärft: mehr Tiere, keine Leute und kein Geld.

Aus diesem Grund hoffen die Artenschützer auf Unterstützung aus der Bevölkerung. „Ich muss es deutlich sagen. Wir sind auf Hilfe angewiesen“, bittet Joachim Neumann um Spenden. Als Vorsitzender des Fördervereins versucht auch Uwe-Peter Lestin alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die schwierige Situation zu überbrücken. „Spenden sind herzlich willkommen. Ich werde auch mit Bärbel Rogoschik sprechen, um über soziale Medien neue Geldquellen zu erschließen. Vielleicht können das unsere jungen Mitarbeiter initiieren.“

www.nabuzentrum-leiferde.de

Das Spenden-Konto lautet:

Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg: BLZ: 26951311; IBAN: DE 86 26951 3110 0730007 39