Osterruhe in Gifhorner Corona-Krise

Corona macht Osterpause. So lässt sich die entspannte Situation im Landkreis am Ostersonntag zusammenfassen. Laut Krisenstab der Kreisverwaltung gab es am 12. April keine neuen Infektionsfälle. So melden Sie sich für den täglichen Corona-Newsletter an Die Zahl stagniert damit bei den am Sonnabend erreichten 109 – abzüglich der nicht bekanntgegebenen Zahl bereits wieder gesundeter Patienten. Die Opferzahl verharrt ebenfalls...