Junger Gifhorner richtet scheinbares Sturmgewehr auf Erixx-Bahn

Ein 16-jähriger Gifhorner Jugendlicher wird beschuldigt, eine Softair-Waffe in Form eines täuschend echt aussehenden Sturmgewehres auf eine Erixx-Bahn gerichtet zu haben. Der Triebfahrzeugführer leitete eine Schnellbremsung ein. Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Die Erixx-Bahn war laut Mitteilung am Mittwoch gegen 14.40 Uhr auf der Fahrt von Soltau nach Uelzen. In einem Waldgebiet zwischen Munster und Brockhöfe bemerkte der 48-jährige Triebfahrzeugführer „einen Mann mit gelber Jacke und schwarzem Basecap“ am Bahndamm, der mit einer Langwaffe auf die Bahn zielte. Der Unbekannte entfernte sich sofort. Es war zunächst unklar, ob und womit die Bahn tatsächlich beschossen wurde. Bundespolizisten stellten bei Ankunft in Uelzen keine Treffer fest.

Mit Eingang der Meldung erfolgten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen: Streifen der Bundespolizei und der Polizeiinspektion Heidekreis waren im Einsatz, ebenso ein Bundespolizeihubschrauber. Feldjäger der Bundeswehr beteiligten sich auf dem Gelände des nahen Truppenübungsplatzes. Wenig später ermittelte eine Streife der niedersächsischen Polizei den 16-jährigen Jugendlichen am Sportplatz in Munster, auf den die Beschreibung zutraf. Er befand sich in Begleitung eines 26-jährigen Mannes, ebenfalls ein Gifhorner. In ihren Rucksäcken wurden zwei Softair-Waffen gefunden – mit diesen werden Plastikkugeln verschossen. Allerdings können diese Gewehre mit echten Kriegswaffen verwechselt werden; das sichtbare Führen in der Öffentlichkeit ist verboten. Sichergestellt wurde außerdem ein verbotenes Einhandmesser – so wird auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. red