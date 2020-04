DRK, DLRG und Feuerwehr Brome suchen Näher für Mundabdeckungen

Weil Ärzte und Pflegeheime nicht genug Mundschutzmasken haben, ist dringend Nachschub notwendig. Hier wollen die Freiwillige Feuerwehr Brome, das DLRG und das DRK Bromer Land unterstützen: die dafür zusammengeschlossene Allianz organisiert und koordiniert das Nähen und Verteilen von Mundabdeckung an örtliche Arztpraxen und Pflegedienste, die zwar explizit keinen medizinischen Mundschutz darstellen, dennoch helfen können, andere vor Tröpfcheninfektion ein stückweit zu schützen. „Sie werden nicht den medizinischen Standard haben, aber sie sind besser als nichts.“

Gesucht werden Näherinnen und Näher, die sich zutrauen, Mundabdeckungen zu nähen. „Dubiose Firmen versuchen derzeit immer öfter, minderwertige Ware zu überhöhten Preisen den Arztpraxen anzubieten. Dem wollen wir entgegentreten!“, heißt es in der Ankündigung.

Fertige Mundabdeckung kann im DLRG-Clubraum in der Mühlenstraße 12 in Brome (beim Freibad) abgegeben werden – und zwar von Montag bis Freitag von 10 bis 11 Uhr und von 15 bis 16 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung. Losgehen soll es am kommenden Freitag, 3. April. Es werde der gebotene Mindestabstand gewahrt und auf die vorgeschriebenen Hygiene-Standards geachtet.

Nach Absprache können die fertigen Abdeckungen dann auch abgeholt werden. „Dies kommt insbesondere für selber gefährdete Näher/-innen in Frage, die aber gesund sind und sich fit fühlen, um mitzuhelfen.“ Feuerwehr, DLRG und DRK setzen in erster Linie auf Spenden, werden aber auch Pauschalen für die Stoffe und Gummibänder übernehmen. Infos gibt es unter (05833) 979898 (auch AB), 0171 6016316 oder (05833) 1521.