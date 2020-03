Die sechs Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Boldecker Land im Rathaus an der Wand dargestellt.

Boldecker Land. So kommen Hilfesuchende an freiwillige Einkäufer

Weil Ältere und Bürger mit Vorerkrankungen besonders empfindlich auf das Coronavirus reagieren können, wird ihnen derzeit geraten, das Haus nicht zu verlassen. Nur wie kommen sie an Lebensmittel oder Medikamente, wenn sie in häuslicher Isolation bleiben sollen, aber keine Angehörigen in der Nähe haben, die Einkäufe für sie erledigen könnten? Und wie machen es Alleinerziehende Mütter, die auf ihre Kinder aufpassen müssen,

Überall im Landkreis tun sich Bürger derzeit zusammen, um Betroffenen hier unter die Arme zu greifen – so auch im Boldecker Land. Ihre Hilfsangebote richten sich auch an Alleinerziehende, die mehrere Kinder betreuen müssen, Schwangere und chronisch Kranke.

Die Samtgemeinde Boldecker Land will die vielen Angebote aus den Mitgliedsgemeinden bündeln und versucht, Freiwillige und Hilfesuchende zusammenzubringen, damit Botengänge, Einkäufe oder Rezeptabholungen beim Hausarzt und der Apotheke für ihre Nachbarn erledigt werden können. Einkäufe können beispielsweise über Paypal oder mit Geld in einen Briefumschlag bezahlt werden.

Wer Hilfe braucht oder welche anbieten möchte, meldet sich daher im Rathaus der Samtgemeinde bei Anne-Kathrin Salefsky und Jennifer Drees unter (05362) 978120 von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 16 Uhr oder unter post@boldecker-land.de. Sie vermitteln die Kontakte.

Als Ansprechpartner stehen in den jeweiligen Gemeinden stehen folgende Personen bereit:

Barwedel: Siegfried Schink: (05366) 7685

Bokensdorf: Gemeindebüro: (05366) 339, montags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr

Jembke: Gemeindebüro: (05366) 7920, montags von 15 bis 19 ihr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr, Susanne Ziegenbein: (0176) 52805318

Osloß: Manuela Tappenbeck: (0151) 14026510, Nils Dieckmann: (0170) 5149823

Tappenbeck: Kai Schneider: (0176) 70873790, Rouven Wessel: (0160) 2835471

Weyhausen: Detlev Lempke: (05362) 726191