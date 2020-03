Corona und die Kunden: Apotheken bekommen Folgen zu spüren

Seit Montag haben sich die Ginkgo-Apotheke in Rühen und die Apotheke Brome auch optisch sichtbar auf den Coronavirus eingestellt. Markierungen machen deutlich, dass Kunden innerhalb der Filiale Abstand zueinander halten sollen. Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass sich manche in die Warteschlange vor der Tür einreihen. Zudem fungiert eine Plexiglasscheibe am Kundentresen als Tröpfchenschutzwand, um zwischen Kunden und...