Sollte Ehemann „außer Gefecht gesetzt“ werden?

War die Attacke mit dem Messer auf ihren Ehemann im November 2019 im gemeinsamen Haus geplant oder eine Affekthandlung? Ging es ihr um das Wohl ihrer Kinder oder war sie lediglich auf Haus und Geld aus, wie er ihr vorwirft? Am dritten Verhandlungstag im Prozess um versuchten Mord vor dem Landgericht Hildesheim brachten die Zeugenaussagen der (Ex-)Häftlinge, die die Angeklagte in der U-Haft kennengelernt hatten, am Mittwoch mehr...