Schulfirma in Rühen verpackt Saatmischungen für Blühstreifen

Verpackten eifrig Blühstreifenmischungen, die Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann (links) an die Gemeindebüros zur kostenlosen Abnahme weitergeben will: Leonie (von links), Louis, Finn und Lana von der Schulfirma der Johannes-Gutenberg-Schule in Rühen. Lehrer Walter Nüsse schaute ihnen über die Schulter.