Knappe Wahl: Krok bleibt Gifhorns Kreisbrandmeister

Thomas Krok bleibt für weitere sechs Jahre Kreisbrandmeister. Bei der Dienstversammlung der Kreisfeuerwehr am Samstagvormittag in den Räumen der Firma Roth in Isenbüttel erhielt er von den anwesenden 107 Stimmberechtigten 57 Stimmen. Das war gerade mal eine Stimme mehr als nötig. Denn bei...