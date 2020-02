Polizei riegelt Westerholz ab – Suche nach Mann mit Gewehr

Die Polizei hat am Donnerstagabend die Ortseinfahrten in Richtung Westerholz gesperrt. (Symbolbild)

Westerholz. In Westerholz sind seit dem frühen Abend die Ortszufahrten durch Streifenwagen der Polizei gesperrt. Es wird nach einem Mann gesucht.

Die Polizei Gifhorn hat am frühen Donnerstagabend die Zufahrten zum Wesendorfer Ortsteil Westerholz präventiv abgesperrt.

Der Grund: Die Polizisten suchen nach einem Mann, der eventuell ein Gewehr bei sich tragen könnte. Der Mann solle sich in seiner Wohnung aufhalten und das Gewehr unbefugt besitzen, hieß es am Abend. Der Einsatz dauerte bei Redaktionsschluss noch an.

Die Polizei versuche, ihn nun zu kontaktieren, teilte der Sprecher der Gifhorner Polizei mit. Die Einwohner von Westerholz wurden indes angehalten, in ihren Häusern zu bleiben und nicht auf die Straße zu gehen. Der Sprecher betonte allerdings: „Es besteht keinerlei Gefahr für die Allgemeinheit.“

In den sozialen Netzwerken verbreitete sich schnell das Gerücht, es handele sich um die Spielhallenräuber aus Braunschweig, die seit Donnerstag per Foto gesucht werden. Andere Gerüchte sprachen von einer Geiselnahme.

Der Gifhorner Polizeisprecher dementierte dies entschieden: „Das ist alles falsch. Solche Fake News sind ärgerlich. Vielmehr ist es so, dass sich die Anwohner sicher fühlen und auf die Polizei verlassen können.“