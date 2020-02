Sozialverband Gifhorn ruft zu Schulranzenspenden auf

Gifhorn. Die Schultaschen werden am 19. März an Familien ausgegeben, denen es finanziell nicht gut geht.

Es gibt im Landkreis Gifhorn viele Familien, denen es finanziell nicht gut geht. Da ist oft schon die Anschaffung eines Schulranzens ein erheblicher finanzieller Kraftakt. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Gifhorn möchte diesen Menschen helfen und bittet deshalb die Bevölkerung um Spenden von nicht mehr benötigten Schulranzen.

Diese können ab sofort im SoVD-Beratungszentrum in der Michael-Clare-Straße 6 abgegeben werden. Ausgegeben werden die Ranzen dann an Familien mit Kindern ab Donnerstag, 19. März, im SoVD-Beratungszentrum in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, danach von montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr. Um möglichst viele Familien über die Abholtermine der Ranzen zu informieren, versendet der SoVD zu dieser Aktion etwa 170 Briefe mit Aktions-Flyern und -Postern an Gifhorner Kindergärten, Kitas, Kinderärzte und Kinder- sowie Familien-Hilfsorganisationen. Jedes Kind kann sich seinen Lieblingsranzen aussuchen. Die Abholung ist anonym und steht allen Familien frei. Für weitere Fragen steht das SoVD-Beratungszentrum unter (05371) 3685 oder per E-Mail an info@sovd-gifhorn.de zur Verfügung.