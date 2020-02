Kreis prüft Wesendorfer Radweg nachträglich auf Kampfmittel

Von März an lässt der Landkreis den Fuß- und Radweg entlang der Kreisstraße 7 erneuern. Der Abschnitt zwischen dem Krötelberg bis 400 Meter vor der Einmündung der K 7 in die Bundesstraße 4 kostet 330.00 Euro. Der Auftrag an die Firma Pasemann ist bereits im November erteilt, hängt aber am Betrieb...