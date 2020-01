Aus altem Gemeindehaus der FCG wird Psychiatrische Tagesstätte

30 Tagesplätze auf zwei Standorte verteilt – so sieht die Situation bei der Psychiatrischen Tagesstätte derzeit aus. Um die Angebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen zentral an einem Ort zu bündeln, war das Stellwerk-Team sechseinhalb Jahre auf der Suche nach einem geeigneten Gebäude – und wurde jetzt fündig. Sie zieht in das alte Gemeindehaus der Freien Christengemeinde Gifhorn im Pyritzer Weg –...