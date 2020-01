Kreis Gifhorn: Meterhoche Flammen züngeln bei Gebäudebrand

Zum Brand einer Asylbewerberunterkunft sind die Feuerwehren aus Gamsen und Kästorf am frühen Montagmorgen in die Hamburger Straße in Gamsen im Landkreis Gifhorn ausgerückt. Gegen 2.16 Uhr wurden die Wehren alarmiert. Das Stichwort lautete „Gebäudebrand – Personen in Gefahr“, da in dem weitläufigen Gebäude mindestens zehn Asylbewerber wohnen.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt

Verletzt wurde durch das Feuer niemand: Noch bevor die Feuerwehr am Einsatzort war, holten die Polizei und der Rettungsdienst die Bewohner aus dem Gebäude. Um sicherzustellen, dass niemand mehr im brennenden Haus ist, gingen Feuerwehrleute unter Atemschutz zur Kontrolle durch die Räume.

Die Löscharbeiten begannen dann unverzüglich. Die Notärztin schickte drei Asylbewerber zur Kontrolle ins Krankenhaus, die anderen wurden von der Schnell-Einsatz-Gruppe des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort versorgt. Ein Zelt wurde aufgebaut, damit sich Bewohner und Einsatzkräfte aufwärmen können.

Die Flammen schlugen meterhoch in den Nachthimmel

Die Gamsener löschten auf der Gebäuderückseite, die Flammen schlugen meterhoch in den Nachthimmel. Die Feuerwehr Kästorf hatte den vorderen Abschnitt zu löschen. Nachdem die Flammen niedergeschlagen waren, wurde das Dach geöffnet, um auch im Inneren des Gebäudes zu löschen.

Die Feuerwehrleute waren überwiegend unter Atemschutz im Einsatz. Den Einsatz der rund 50 Feuerwehrleute leitete Ortsbrandmeister Uwe Reuß zusammen mit Stadtbrandmeister Matthias Küllmer, der auch von Beginn an am Einsatzort war. „Wir sind zufrieden mit der Zusammenarbeit unserer Feuerwehren.“, so die Meinung von Reuß und Küllmer.

Der Einsatz dauert noch zirka bis 10 Uhr morgens

Die Hamburger Straße war rund drei Stunden voll gesperrt, die Verkehrsbehinderung war aufgrund der nachtschlafenden Stunde aber gering. Über die Brandursache und Schadenhöhe kann noch nichts gesagt werden. Das Gebäude dürfte aber unbewohnbar sein, da alle Räume durch Rauch und Löschwasser beschädigt worden sind. Der Einsatz wird noch bis gegen 10 Uhr dauern.