Hauseinbruch in Breslauer Straße in Gifhorn

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 19.15 und 21.45 Uhr durch die zuvor aufgehebelte Terassentür in eine zu diesem Zeitpunkt verlassene Doppelhaushälfte in der Breslauer Straße eingebrochen. Dort stahlen sie laut Polizeisprecher Thomas Reuter Uhren und Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet in der Sache um Hinweise: (05371) 9800.