Einbrecher traumatisieren Gifhorner Seniorin

Ihre Schwiegertochter kämpfte mit den Tränen, als die heute 80-Jährige Geschädigte vor dem Gifhorner Amtsgericht schilderte, was sich alles ereignete hatte, als drei Einbrecher in ihr Haus eingedrungen waren. Die Zeugin war damals in der Januarnacht, die ihr Leben veränderte, im Schlaf von den...