Einbrüche in Calberlah und Vordorf: Täter erbeuten 12.000 Euro

Sowohl in Calberlah als auch in Vordorf drangen Unbekannte über Fenster in Einfamilienhäuser ein.

Gifhorn. Unbekannte sind am Freitag sowohl in Calberlah als auch in Vordorf in Einfamilienhäuser eingebrochen. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 12.000 Euro.

Zu gleich zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser ist es am Wochenende im Landkreis Gifhorn gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, drangen in der Zeit zwischen Freitag, 13., 16.30 Uhr, und Samstag, 14. Dezember, 9.30 Uhr, unbekannte Täter in ein zur Zeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Berliner Straße in Calberlah ein. Dabei hebelten sie ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes auf und gelangten ins Gebäude. Entwendet wurden 30 Euro Bargeld.

Zu einem weiteren Einbruch kam es dann laut Polizei am selben Tag zwischen 17 und 22.30 Uhr. Dabei hebelten unbekannte Täter das Fenster eines Einfamilienhauses im Wiesenweg in Vordorf auf. Die Eigentümer befanden sich laut Polizeiangaben zu der Zeit im Urlaub. Aus dem Haus entwendeten die Täter diversen Schmuck mit einem Gesamtwert von rund 12.000 Euro.