Landwirte im Kreis Gifhorn wollen mit Konsumenten reden

Mehr als 2500 Bauern mit 2000 Schleppern waren am 22. Oktober in Hannover. Vergangene Woche haben mehr als 30.000 Bauern mit mehr als 8000 Traktoren in Berlin für eine nachhaltige Landwirtschaftspolitik demonstriert. „Vielen Politikern haben wir unsere Sichtweise und die Folgen der derzeitig geplanten Agrarpolitik erläutert. Dabei sind wir auf viel Verständnis gestoßen“, teilt „Land schafft Verbindung – NDS“, eine Initiative von Landwirten aus Niedersachsen, mit. Ihre nächste Aktion richtet sich an die Bürger: Mit jedem, der die Produkte der Landwirte konsumiert, wollen die Bauern transparent über das Wie und Warum ins Gespräch kommen. Ihre Themenvorschläge: Insektenschutz und Biodiversität versus billige Lebensmittel; wo kommen unsere Lebensmittel her? Wer Fragen hat, warum die Landwirte dieses oder jenes so und nicht anders machen, könne mit ihnen reden, anstatt über sie. Fünf Mahnfeuer auf Äckern finden am Samstag, 7. Dezember, im Landkreis Gifhorn statt. red

