Feuerwehrmusiker liefern geballte Instrumenten-Power

Bernd Wilmer kommt ins Schwitzen. Sein Projektorchester macht plötzlich, was es will. „Was soll denn das für ein Stück sein, das jetzt gespielt wird? Das war doch gar nicht geprobt“ – verriet sein Blick. Hilfesuchend blättert er in seinen Noten. Jetzt setzen die Flötistinnen auch noch bunte Mützen...