Taxifahrer flüchtet von Unfallstelle

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am späten Sonntagabend in der Gifhorner Südstadt ereignet hat. Ihren Angaben zufolge war gegen 23 Uhr ein beigefarbenes Taxi der Marke Volkswagen, Typ Passat Variant, mit hoher Geschwindigkeit auf der Limbergstraße in Richtung...