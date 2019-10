Großes Umsatzplus bei Campingurlauben in Niedersachsen

Überall in Deutschland müssen Kneipen schließen – es fehlt an Personal, die Ausgehgewohnheiten haben sich verändert, die Nachfrage nach vielfältigerem Service steigt. Das Hotelgewerbe steht ebenso vor Herausforderungen – da ist auch der Kreis Gifhorn keine Ausnahme. Aber: Im Landesvergleich steht Gifhorn offenbar noch gut da. Das machte Landrat Andreas Ebel am Montag bei der Versammlung des Landesverbandes des Deutschen Hotel- und...