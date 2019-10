Gifhorns Klima-Helden sind nach 48 Stunden müde

Nach der zweiten Nacht im Klima-Camp auf dem Gifhorner Marktplatz und in der St.-Nicolai-Kirche brauchen die Teilnehmer der 48-Stunden-Mahnwache Durchhaltevermögen. In der Nacht zu Donnerstag sind die Mitglieder von Fridays for Future auf dem harten Steinboden der ungeheizten Kirche kaum zur Ruhe...