Gifhorn: Tierschützer retten 226 Hennen und drei Hähne

Legehennen im Stall in einem Betrieb für die Produktion von Eiern aus Freilandhaltung.

226 Hennen und drei Hähne haben Mitglieder des Vereins Stark für Tiere am vergangenen Wochenende in der Nacht von Freitag auf Samstag vor der Tötung gerettet. Um 3.45 Uhr trafen sich alle Helfer an einem Freilandhaltungsbetrieb im Kreis Gifhorn, wie der Verein mitteilt.

Mit Schutzanzügen bekleidet ging um 4 Uhr die Ausstallung der 15 Monate alten Legehennen los. „Ohne Zwischenfälle und völligreibungslos konnten die Tiere in Geflügelboxen untergebracht werden und sind mittlerweile bei ihren Adoptanten angekommen“, heißt es in der Mitteilung.

Bereits im Januar hat der Verein erneut die Chance, 650 Hennen abzuholen. Es handelt sich um braune Legehybriden aus Freilandhaltung, circa 15 Monate alt. Auch für diese Tiere suchen die Vereinsmitglieder im Vorfeld dringend Lebensplätze. Außerdem suchen sie noch artgerechte Lebensplätze für 14 Laufenten-Mixe. Es handelt sich um fünf Erpel und neun Enten, alle zwischen vier und sechs Jahre alt. Die Tiere werden gegen Schutzvertrag und eine Spende in ein artgerechtes, selbstverständlich schlachtfreies Zuhause ohne Zuchtabsichten und mit tiermedizinischer Versorgung abgegeben.

Jeder, der auch nur zwei Hennen aufnehmen könne, sei eine große Hilfe. Weitere Informationen erhalten Interessierte per E-Mail an team-gifhorn@stark-fuer-tiere.de (Hennen). Für die Enten: team-hannover@stark-fuer-tiere.de.

Die Hennen gehören zu den rund 50 Millionen Legehennen, die jährlich nach einem Jahr im Betrieb entsorgt und durch jüngere, leistungsstärkere Hennen ersetzt werden. Sie werden mit drei Monaten eingestallt und verbleiben ein Jahr im Betrieb, bis ihre Legeleistung nachlässt. Sie legen dann nicht mehr täglich, sondern nur noch drei oder vier Eier pro Woche, heißt es in der Mitteilung.

Der Verein Stark für Tiere rettet circa 3500 Hennen jährlich. Die Rettungen sind legal, der Betreiber ist mit der Abholung einverstanden und überlässt dem Verein die Tiere kostenlos. Dieser gibt sie dann gegen eine Spende ab, damit die Kosten für Transport und Schutzkleidung gedeckt sind.