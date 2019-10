Menschenflüsterinnen im Auftrag der Haustiere

Die Arbeit des Tierschutzvereins spielt sich keineswegs nur im Tierheim in Ribbesbüttel ab. Im Gegenteil: Gibt es mal Probleme im Miteinander von Hund und Herrchen, von Katze und Frauchen, schwärmen Tierschutzberaterinnen aus, um direkt zu Hause Lösungen zu finden, die beiden das Leben leichter machen.

Den harten Kern der engagierten Frauen bilden Sabine Wodtke (62 Jahre), Kirsten Kracht (55), Astrid Prieß (52), Petra Jenz (49) und Karen Oehler (58). Sie sind alle seit mindestens fast zwei Jahren dabei und haben sich als robuste Tierschutz-Diplomatinnen mit dickem Fell erwiesen, lobt Gabriele Asseburg-Schwalki, die Vorsitzende des Tierschutzvereins.

Kater Toni ist ein Spaßmacher und der Liebling der Tierschutzberaterinnen. Foto: Christian Franz

Denn ihr Ehrenamt ist schon speziell. Die Leute, die die Beraterinnen sicherheitshalber immer zu zweit aufsuchen, haben sie nicht gerufen. Das Duo kommt auf Hinweis von Nachbarn oder aufmerksamen Zeugen, die Mängel in der Tierhaltung ahnen. Es schwingt also ein gewisser Verdacht mit, wenn die Tierschützerinnen auftauchen. „Frauen sind in dieser Situation diplomatischer“, sagt Asseburg-Schwalki. Zumal die Klientel, warum auch immer, überwiegend männlich ist. Ihnen sollen die Menschenflüsterinnen Tipps für bessere Tierhaltung geben, ohne als Besserwisserinnen aufzutreten oder mit der Drohgebärde, das Tier wegzunehmen. Oft geht es um Fütterung, um regelmäßigen Zugang an frische Luft, um Haltung in ungeeigneten Räumen.

Bisweilen geht es auch um Missverständnisse. Sabine Wodtke betont: „Wir sind immer sehr vorsichtig, ob der Hinweis stimmt.“ Nicht selten versuchten Tippgeber, den Tierschutzverein für einen ganz anders gelagerten Nachbarschaftskonflikt zu instrumentalisieren. Da spielen die Tier-Expertinnen nicht mit. Andererseits sind sie als Duo stets gewappnet, wenn uneinsichtige Tierhalter auf Konfrontation setzen. Zur Not müssen die Frauen das Veterinäramt des Landkreises einschalten.

Die schönere Seite des Jobs ist es, engagierte Tierhalter zu besuchen. Wer sich beim Tierheim um ein Fundtier bewirbt, bekommt Besuch, damit die Voraussetzungen im neuen Zuhause von Anfang an stimmen. Ein paar Wochen nach dem Einzug des Tieres beim neuen Halter schauen die Beraterinnen, ob sich alle Hoffnungen erfüllt haben. Wenn nicht, haben sie auch da den einen oder anderen Ratschlag. Doch meist treffen sie auf glückliche neue Freunde.

Die bedrückendste Seite des Jobs ist der Kampf gegen die Schwemme verwildernder Katzen. Auf Campingplätzen, alten Bauernhöfen und selbst auf Einfamilienhausgrundstücken vermehren sich durch falsche Fütterung angelockte Katzen rasant und verwahrlosen. Gegen solch massives Tierleid setzen die Tierschutzberaterinnen auf Kastration. Die Tiere werden in Lebendfallen gefangen und beim Tierarzt operiert. Jüngere Katzen vermittelt das Tierheim danach am liebsten an verantwortungsvolle Halter. Ältere Tiere kommen in ihr gewohntes Umfeld zurück. Die Kraft für ihre Arbeit gewinnen die Tierschutzberaterinnen aus ihrer Tierliebe. Sabine Wodtke etwa begann als Gassigeherin, als sie ihren eigenen Hund verlor. Astrid Prieß startete als Katzenstreichlerin. Petra Jenz wollte Zeit sinnvoll einsetzen, nachdem sie ein anderes Hobby aufgegeben hatte. Der Clou bei allen: Sie verbinden Tierliebe mit Spaß. Das Quintett kann jederzeit herzhaft miteinander lachen.