Telefonstörung in Jembke: 6000 Kunden betroffen

Nach einem Einbruch in die Vermittlungsstelle in Jembke ist das Telefonnetz seit Dienstagnacht gestört.

Nach ersten Erkenntnissen öffneten Unbekannte gegen 1.45 Uhr gewaltsam die Stahltür der Telekom-Betriebsstelle am südwestlichen Ortsrand in der Straße Am Hagen. Dort beschädigten sie mehrere Kabel und verursachten auf diese Weise einen Leitungsausfall der Festnetzanschlüsse im Ort.

Die Täter konnten unerkannt fliehen, ihr Motiv ist noch völlig unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Laut der Telekom wurden neben den örtlichen Festnetz- auch die Mobilfunkverbindungen gekappt. Etwa 6000 Kunden im Raum Jembke und Umgebung sind betroffen. Nach Angaben einer Sprecherin sind Techniker im Einsatz. „Es sind zehn Leute vor Ort, das ist die Maximalbesetzung“, so die Sprecherin auf Nachfrage. Am Nachmittag berichtete sie, dass man inzwischen zwar über das Mobilfunknetz telefonieren, aber keine Daten schicken könne.

Demzufolge seien die Fachkräfte bemüht, die durchtrennten Kabel wieder in Stand zu setzen, damit die Bürger wieder mit dem Festnetztelefon aus dem Ort nach außerhalb und umgekehrt telefonieren können. „Wir sind mit Hochdruck an der Sache dran. Es ist viel Arbeit, zum Teil sind Tiefbauarbeiten vor dem Gebäude notwendig“, meint die Sprecherin. Die Reparaturen können teilweise bis Donnerstag andauern.