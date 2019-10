Laub auf Straßen und Gehwegen – wer ist zuständig?

Jetzt fallen wieder die Blätter von den Bäumen und bleiben auf Straßen, Gehwegen und Einfahrten liegen. Und jedes Jahr stellt sich wieder die Frage: Wer ist für die Entsorgung des Laubes zuständig? Der Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb der Stadt Gifhorn (ASG) gibt folgende Antworten:

Wer als Grundstückseigentümer die Reinigungspflicht des Gehweges hat, ist auch für die Entsorgung des Laubes zuständig. Das Laub kann auf dem eigenen Grundstück kompostiert oder über die Biotonne entsorgt werden. Wenn die Biotonne nicht ausreicht, kann das Laub in den Monaten November bis einschließlich März zusätzlich über gebührenpflichtige 90-Liter-Biomüllsäcke entsorgt werden. Auskunft hierüber erteilt der Landkreis Gifhorn.

Auf keinen Fall darf das Laub auf die öffentliche Straße oder in die Gosse gekehrt werden. Darauf weist der ASG ausdrücklich hin. Dort besteht die Gefahr, dass die Straßeneinläufe viel schneller verstopfen, was beim nächsten Starkregen zu Überflutungen führen kann. Darüber hinaus muss der ASG das über die Kehrmaschine aufgenommene Laub als Straßenkehricht entsorgen, und das ist ein Vielfaches teurer als Biomüll, da es sich um Sondermüll handelt.

In den Straßen mit hohem Baumbestand reicht in der Laubzeit eine turnusmäßige wöchentliche Reinigung häufig nicht aus. In bestimmten Bereichen sind Sonderreinigungen notwendig, damit es zu keinen Unfällen kommt.

Wenn Anlieger dann noch zusätzlich das Laub von ihren Grundstücken in die Gosse fegen, wird der Aufwand noch höher – zulasten der Straßenreinigungsgebühren und zulasten der Anlieger, die ihr Laub ordnungsgemäß entsorgen.

Deshalb ein dringlicher Appell an alle Grundstückseigentümer: Bitte entsorgen Sie Ihr Laub in der Biotonne oder kompostieren Sie ihr Laub auf dem Grundstück. red