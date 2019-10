Ein Brückenbauer aus Lagesbüttel rettet Kitze vor dem Tod

Jörg Blecker aus Lagesbüttel ist Brückenbauer – beruflich und im übertragenen Sinne. Als Bauingenieur baut er Brücken für die Bahn, als Jäger baut er Brücken über Ideologien. Tierschützer auf der einen Seite, Jäger auf der anderen Seite. Der 53-Jährige zeigt, dass beides möglich ist. Mehr als 30 Kitze haben Blecker und befreundete Jäger des Hegerings Schwülper im Mai und Juni vor dem Tod gerettet. Kitze, die auf einer Wiese ihrem Instinkt folgen und sich bei Gefahr auf den Boden drücken – und dann kommt die Mähmaschine...

In Schwülper, Adenbüttel, Lagesbüttel und anderen Orten im Papenteich kamen glücklicherweise zuvor die Kitzretter. Morgens ab 4.30 Uhr standen sie auf den Wiesen zwischen Oker und B4. Mit dabei hatten sie eine Drohne und eine Wärmebildkamera. Blecker wie auch Daniel Dralle aus Rothemühle gehören zu den Drohnenpiloten. Der eine bedient die Fernsteuerung, der andere trägt die Datenbrille der Wärmebildkamera. Blecker lässt die Drohne auf eine Höhe von 20 Metern steigen, mit einer Geschwindigkeit in 4 Metern pro Sekunde, etwa 14,4 Kilometer je Stunde, fliegt das akkubetriebene Flugobjekt die Wiese ab. Nicht kreuz und quer, sondern auf der Basis von Geodaten in akkuraten Schleifen. Kein Quadratmeter Grün entgeht der Drohne – und erst recht kein Kitz, auch wenn es sich noch so tief ins Gras drückt. Die Wärmebildkamera findet es. Dann kommt der dritte Mann zum Einsatz, mal ist Uwe Brandes dabei, mal Max-Julius Steckhan, Maik Bosse oder Hermann Niebuhr. Mit einem Weidenkorb und Handschuhen suchen sie das Kitz, heben es hinein und bringen es an einen Ort, wo es vor den Klingen des Mähbalkens sicher ist und seine Mutter wiederfindet.

„Das sind schon Sternstunden, wenn wir ein Kitz gerettet haben“, erzählt Blecker. Davon gab es in diesem Jahr einige. Ohne Rücksicht auf Wochenenden, ohne Rücksicht auf den Beruf und die Arbeit, die auf die Jäger wartet. Während andere noch schliefen, standen sie auf der Wiese und suchten nach den Kitzen. Gefreut über die Unterstützung haben sich auch die Landwirte. Sie sind verpflichtet, die Wiesen vor dem Mähen abzusuchen. Ein kaum realisierbares Unterfangen, selbst Flatterbänder oder Vogelscheuchen helfen kaum. Wirklich kitzfrei ist eine Wiese nur, wenn sie mit einer Wärmebildkamera abgeflogen wurde und die Kitzretter im Einsatz waren. Blecker kommt selbst aus der Landwirtschaft, sein Hof liegt an der Dorfstraße in Lagesbüttel, dort ist auch das Ingenieurbüro untergebracht. Aber einmal Landwirt, immer Landwirt. Jedenfalls im Herzen.

So eine Gruppe von Drohnenpiloten ist eigentlich wünschenswert für jeden Hegering. Noch immer sterben bundesweit Tausende von Kitzen durch die Mahd. Die Deutsche Wildtier Stiftung schätzt die Zahl auf rund 100.000 Tiere. Und selbst die Drohnenpiloten aus Schwülper und Umgebung schaffen es nicht, die etwa 1000 Hektar Wiesen komplett abzufliegen. Beispielsweise im Naturschutzgebiet der Okerauen dürfen sie erst gar nicht starten.

Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr mit der Ausnahmegenehmigung. Sicher ist, dass die Kitzretter dann ihre Arbeit fortsetzen. Und bis dahin informieren sie über ihre Einsätze. So wie am Samstag in Adenbüttel auf dem Thibergmarkt. Jörg Blecker war auch dabei, beantwortete Fragen der Besucher und trat mit der Bläsergruppe des Hegerings auf.