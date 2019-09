Tankschiff kollidiert bei Wittingen mit Eisenbahnbrücke

Das Ruderhaus des Schiffes blieb an der Eisenbahnbrücke hängen.

Wittingen/Gifhorn/Uelzen. Der Kapitän hatte das das hydraulische Ruderhaus hochgefahren, um in der Dunkelheit besser sehen zu können – und vergessen es wieder herunterzufahren.

Ein Tankschiff hat auf dem Elbe-Seitenkanal bei Wittingen eine Eisenbahnbrücke gerammt – weil der Kapitän vergessen hat, sein Ruderhaus einzufahren. Das Schiff des 40-Jährigen musste am Samstagabend einem entgegenkommenden Boot an einer Engstelle des Kanals ausweichen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Er soll dazu das hydraulische Ruderhaus hochgefahren haben, um in der Dunkelheit einen besseren Überblick zu haben. Bei der Weiterfahrt bemerkte er dann erst kurz vor einer Eisenbahnbrücke, dass er vergessen hatte, die Kabine wieder einzuholen.

Kapitän kommt mit Schürfwunden davon

Der Kapitän warf sich bei dem Zusammenstoß auf den Boden. Foto: Polizei Gifhorn

Da war es dann schon zu spät: Das Schiff rammte die Brücke, dabei wurde das Ruderhaus fast komplett zerstört. Der als erfahren geltende Kapitän warf sich in letzter Sekunde auf den Boden und kam mit Schürfwunden davon.

Über den genauen Schaden an der wenig befahrenen Brücke konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen, sie wurde vorerst gesperrt. Insgesamt sei ein Schaden von mindestens 30.000 Euro entstanden.