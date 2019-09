„Entscheidung zwischen Funktionalität und Schönheit“

Im November 2016 fanden die Kommunalwahlen im Kreis Gifhorn statt, 2021 stehen die nächsten an. Zeit, dass die neu- und wiedergewählten Bürgermeister eine Zwischenbilanz ziehen. Weiter geht es mit Siegfried Schink (63), von 1999 und 2006 sowie seit 2010 Bürgermeister der Gemeinde Barwedel. Das Interview führte Daniela König. Herr Schink, was hatten Sie sich für die Gemeinde für Pläne vorgenommen und was konnte bis jetzt seit 2016...