Polizei stoppt 373 Radler in der Gifhorner Fußgängerzone

Die einen regt es auf, die anderen stört es kaum: Das Thema Radfahrer in der Gifhorner Fußgängerzone wird immer mal wieder kontrovers diskutiert. Klar ist: Von 11 bis 18 Uhr gilt ein Radfahrverbot, dann heißt es absteigen und schieben. Dass sich daran nicht alle Radler halten, zeigte eine Schwerpunktaktion der Gifhorner Polizei, die in dieser und der vergangenen Wochen insbesondere zur Mittagszeit in der Fußgängerzone Streife lief....