Gifhorner Gerichtsdirektorin: „Niemand wird entrechtet“

Der Saal 120 des Amtsgerichts in Gifhorn war am Montagnachmittag gut gefüllt: Rund 70 Bürger wollten sich zum Thema Betreuungsrecht informieren. Zum ersten Mal bot das Gericht eine spezielle Informationsveranstaltung dazu an. „Die Welt ist komplexer geworden“, sagte Direktorin Angelika Braut...