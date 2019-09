Gifhorner Polizei stellt bei Kontrolle 54 Verstöße fest

Bei einem länderübergreifenden Verkehrskontrolltag am Donnerstag zwischen 6 und 22 Uhr sind im Landkreis Gifhorn insgesamt 146 Fahrzeuge kontrolliert worden, teilt die Polizei mit. Dabei wurden 54 Verstöße festgestellt.

Der Kontrolltag fand unter dem Motto „sicher.mobil.leben“ statt. Neben großangelegten Kontrollen im Bereich des Schwerlastverkehrs, befassten sich die Beamten im gesamten Landkreis Gifhorn mit ganzheitlichen Verkehrskontrollen in allen Bereichen. Dafür wurden neben festen, stationären Kontrollstellen auch mobile Kontrollen vorgenommen. Hauptaugenmerk lag dabei auf dem Bereich der Ablenkung, welcher vermutlich eine der häufigsten Unfallursachen ausmacht, heißt es. Eine Vielzahl von unterschiedlichen Verkehrsverstößen wurde bei diesen Kontrollen festgestellt und geahndet.

Ebenfalls in die Aktion eingebunden war das Präventionsteam. Die Beamten waren mit Fahrrädern unterwegs und verteilten in Zusammenarbeit mit drei Fastfood-Geschäften in der Region Informationsmaterial zum Thema Gefahren von Ablenkung im Straßenverkehr. Diese Kooperation werde fortgesetzt, heißt es. Ebenfalls hat die Polizei mit ihren Twitter-Kanälen die Bürger über den Aktionstag informiert und auch am Aktionstag selbst über die einzelnen Erkenntnisse berichtet. Dort wurde auf mögliche Gefahren durch Ablenkung etc., die Unfallquelle mangelhafte PKW und LKW und vieles hingewiesen.

Die Polizei betont, weiterhin regelmäßig Kontrollen im Straßenverkehr vorzunehmen.