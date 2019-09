Gifhorns Feuerwehrgeschichte auf 200 Seiten

Eine Ausstellung zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Gifhorn auf die Beine zu stellen, war Petra und Ralf Müller sowie Harald Heinemann nicht genug. Am Montag präsentierten die drei Archivare zusammen mit dem stellvertretenden Ortsbrandmeister Stefan Heinemann und Bürgermeister Matthias Nerlich das Jubiläumsbuch – pünktlich zu den Festaktivitäten am kommenden Wochenende. Wenn am Freitag der Kommers startet, könnte es...