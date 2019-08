Gifhorn – Randalierer zerschlägt betrunken Scheibe

Da brannten einem 31-Jährigen am Donnerstag wohl in einem Supermarkt die Sicherungen durch. Wie die Polizei mitteilt, betrat der alkoholisierte Mann die Penny-Filiale in der Gifhorner Innenstadt und stahl eine Flasche Wein. Als er vom Personal angesprochen wurde, wurde er das erste Mal aggressiv und verließ den Markt mit der Flasche. Kurz darauf kehrte er zurück und holte sich noch eine – diesmal stürzte er sie aber direkt hinunter. Aggressiv und wutentbrannt ging er und zertrat noch die hintere Schiebeglastür des Supermarktes. Mitarbeiterinnen riefen die Polizei, die den Mann für einige Stunden in die Gewahrsamszelle brachten.

