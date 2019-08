Glasfaser: Anmeldung für 2. Cluster endet Samstag

Die Vorvermarktung für das zweite Cluster beim Breitbandausbau endet am Samstag, 31. August. Darauf weist der Landkreis am Dienstag in einer Mitteilung hin explizit hin. Bis dahin besteht noch die Möglichkeit für einen kostenlosen Glasfaseranschluss. Mit 47 Prozent ist Mindestanschlussquote...