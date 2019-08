Auf diese Tankstelle in der Flettmarer Straße hatte es der Täter abgesehen.

Raubüberfall auf Tankstelle in Müden – Täter droht mit Waffe

Großeinsatz der Polizei in Müden: Ein maskierter Räuber hat am Montag um kurz vor 10 Uhr eine Tankstelle an der Flettmarer Straße überfallen. Laut Polizei bedrohte er das Personal mit gezogener Waffe.

Polizeihubschrauber kreist über Müden

Die Tankstelle liegt an der Flettmarer Straße in Müden. Foto: Screenshot

Die Spurensicherung ist vor Ort. Auf der Suche nach dem Täter bekommen die Beamten Unterstützung aus der Luft: Ein Polizeihubschrauber kreist am Vormittag über Müden. Was der Täter erbeutete, ist bislang unklar.