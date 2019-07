Nach Wolfsabschuss im Kreis Gifhorn: Belohnung ausgesetzt

Unbekannte hatten nach Polizeiangaben vom Dienstag in Wittingen (Kreis Gifhorn) eine Wölfin abgeschossen und den Kadaver im Elbe-Seitenkanal versenkt.

Nach illegalen Abschüssen von zwei Wölfen in Niedersachsen und Brandenburg hat der Verein Wolfsschutz-Deutschland e.V. eine Belohnung von 4000 Euro zur Ergreifung der Täter ausgesetzt. Der Verein habe in beiden Fällen Anzeige gegen Unbekannt erstattet, teilte die Vereinsvorsitzende Brigitte Sommer am Freitag mit. Auch die Tierschutzorganisation Peta hat eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die den Straftäter überführen, gegebenenfalls auch anonym.

Kritik an Umweltminister Lies

Laut Sommer sei die Perversität der Täter leider ein Beispiel dafür, wie hasserfüllt immer mehr Menschen auch bei streng geschützten Tieren reagierten. Sommer kritisierte auch Äußerungen von Niedersachsens Umweltministers Olaf Lies (SPD), der derartige Selbstjustiz zwar verurteilt habe. Zugleich würde Lies aber mit seiner zum vierten Mal verlängerten Abschussverfügung gegen einen Wolf das Töten dieses Tieres ermöglichen.

Wölfin im Kreis Gifhorn wurde versenkt

Unbekannte hatten nach Polizeiangaben vom Dienstag in Wittingen (Kreis Gifhorn) eine Wölfin abgeschossen und den Kadaver im Elbe-Seitenkanal versenkt. Der oder die unbekannten Täter hätten versucht, die tote Wölfin mittels einer Metallschlinge und eines schweren Gegenstands im Kanal zu versenken.

Verdacht: Wölfin wurde gequält

Nach Angaben von Lies steht auch der Verdacht im Raum, dass die Wölfin zuvor bestialisch gequält wurde. Der Kadaver wird derzeit beim Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin untersucht.Am Dienstag war auch der illegale Abschuss eines Wolfs bei Ratzdorf im Landkreis Oder-Spree (Brandenburg) bekannt geworden. Das Tier lag unweit der Stelle, wo bereits vor zwei Jahren ein illegal erlegter Wolf entdeckt worden war. dpa