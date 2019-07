Gifhorn steht ein großes Halali mit Top-Ensembles bevor

Ein besonderes Konzertereignis geht am Sonntag, 25. August, in die dritte Runde. Die Kontaktstelle Musik im Landkreis Gifhorn lädt zum Großen Halali in den Schlosshof ein. 2015 und 2017 erreichten die Konzertereignisse jeweils mehr als 600 Zuhörer.

Am Nachmittag des Gifhorner Altstadtfests lohnt sich ein Abstecher von der Festmeile in den nahen und doch beschaulich abgeschirmten Schlosshof allemal. Unter der Schirmherrschaft von Landrat Andreas Ebel musizieren dort fast 90 Sängerinnen und Sänger sowie Jagdhornbläser.

Hans-Jürgen Ollech von der Kontaktstelle für Musik freut sich nicht nur auf das außergewöhnliche Klangbild: „das Halali passt auch einfach gut ins Schloss. Schon Herzog Franz hat dort nicht nur verwaltet, sondern auch gejagt und bestimmt auch kräftig gefeiert.“

Im Programm stehen ausschließlich Hochkaräter. Den Gesangspart übernimmt der Heidechor Gifhorn-Neubokel unter der Leitung von Paul Schaban. Die Sänger stimmen zum Finale auch in die Bläsersignale der drei Hornensembles ein. Jedes für sich steht für besondere Könnerschaft. Die Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Hillerse unter der Leitung von Obmann Karl-Heinz Döweling ist unlängst mit einem fünften Platz von der Deutschen Meisterschaft der Jagdhornbläser heimgekehrt. Das Parforcehorn-Bläsercorps Gifhorn unter der Leitung von Günther Kaufmann spielte zuletzt für den Landesjägertag in der Stadthalle. Und durch Kaufmann kommen die Gifhorner zu einem besonderen Vergnügen. Er gehört dem Parforcehorn-Bläsercorps Niederbayern an, in dem sich die Gruppenleiter der Ensembles aus dem bayerischen Regierungsbezirk zusammengefunden haben. Kaufmann: „Ich verstehe sie bis heute nicht. Aber Musik verbindet.“ Einmal in Gifhorn, werden die zehn Bläser unter der Leitung der Passauerin Beate Bauer auch eine Abendmesse in der katholischen St.-Bernward-Kirche gestalten.

Das Programm im Schlosshof charakterisiert Ollech als „mächtig und klangschön“: Zu hören sind untrer anderem klassische Wild-Signale aus der Jagd, die Goslarer Jägerfanfare, der Diana-Marsch oder der Jägerchor aus dem Freischütz.

Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 15.30 Uhr, eine Stunde später um 16.30 Uhr beginnt das Konzert von gut einer Stunde Dauer. Spenden kommen der Vereinsarbeit der Ensembles zugute.