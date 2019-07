Trecker-Treck durchpflügt Grußendorfer Acker zum 25. Mal

Kernige Ackerbau-Romantik mit hohem Spaßfaktor gibt es am Sonnabend, 3. August, beim Grußendorfer Trecker-Treck. Dutzende Furchen-Veteranen und hochgezüchtete Spezialkonstruktionen Marke Eigenbau treten von 10 Uhr an auf der Scholle zwischen Birkenweg und Alter Landstraße in der Nähe des Norma-Markts an. Der Grußendorfer Trecker-Club um Präsident Thomas Unger lädt zum 25. Mal zu dem skurrilen Wettbewerb um den Full Pull ein. Welcher Trecker zieht den störrischen Zugschlitten am schnellsten am weitesten oder gleich ins Ziel? Seit 1994 stemmt sich das tonnenschwere Unikum gegen die Zugrichtung, verkeilt sich geradezu im Boden – zu bezwingen nur mit Kraft und Köpfchen.

Seit der Premiere vor 25 Jahren hat sich die Landwirtschaft stark gewandelt. Immer seltener werden die Äcker umgepflügt, gegen Unkraut wird gespritzt. Umso mehr gewinnt der Treck an Nostalgiewert, es treten Oldtimer und Eigenkonstruktionen aus der guten alten Zeit an. Gewertet wird in neun Klassen nach Motorleistung sortiert bis 100 PS, zudem in Solo- und Gespannkategorien. Jeder zieht zwei Wertungsbahnen, bei Gleichstand gibt es ein Stechen.

Auf das Grußendorfer Jubiläum anstoßen können Fahrer, Technik-Crews und Besucher mit den Trecker-Freunden an der Sektbar. Ansonsten bleibt es ländlich-rustikal mit Grill, Theke und Kuchen. Die Macher um Thomas Unger freuen sich zudem auf gesellige Dieselgespräche über Technik, Taktik und Werkstatt und Anekdoten. Der Clou für Kinder: Viele Teilnehmer lassen sie in der Wartezeit hoch auf den Fahrersitz der robusten Schlepper. Selbstfahren geht im Parcours mit Aufsitzrasenmähern.