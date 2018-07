Von Glück und Kühen

Kann man Glück eigentlich sehen? Manchmal schon. Glücksmomente: Kinderglück. Anfängerglück. Liebesglück. Losglück. Aber so eine Art Dauerglück, wie erkennt man das? Einem Beispiel bin ich zumindest begegnet, und das war in Ettenbüttel. Dort kam ich an einer Weide vorbei. Mit glücklichen Kühen, aber...