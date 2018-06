Pflegenotstand – „Ständiges Einspringen macht uns kaputt!“

„Ich gebe der Pflegekammer eine sehr große Chance!“, sagte Christa Röder vom Landesseniorenrat. „Ich finde, sie ist ein zahnloser Tiger, es gibt so gut wie kein Mitspracherecht“, widersprach ein Zuhörer. Die Wahl der neuen Pflegekammer in Niedersachsen, wie sie in anderen Ländern längst etabliert ist, war nur eines der Themen, die am Mittwochabend im Mehrgenerationenhaus Omnibus für teils emotionale...