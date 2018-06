Letzter Auftritt für den katholischen Kirchenchor Gifhorn

Es ist ein trauriger Anlass, aber Molltöne soll es nicht zu hören geben. Mit einem Abschlusskonzert am Sonntag, 1. Juli, von 11 Uhr an in der St.-Altfrid-Kirche löst sich der katholische Kirchenchor nach fast 63 Jahren auf. „Wir sind einfach in die Jahre gekommen“,...