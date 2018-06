„Hunde bemerken innere Unruhe sofort“

Anlässlich des deutschlandweiten Tages des Hundes am Wochenende zeigte der Schäferhundverein auf seinem Übungsgelände nicht nur auf vielfältige Weise, wie die Hunde ausgebildet werden, sondern passte sich auch kulinarisch an. „Heute gibt es natürlich Hot Dogs“, sagte 1. Vorsitzender Marcus Pauer. Dem Ortsverein Gifhorn, den es seit 1924 gibt, gehören derzeit 24 Mitglieder an. Bei der brütenden Hitze am...