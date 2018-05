Längere Wartezeiten im Bürgerbüro Papenteich

Papenteich Aufgrund personeller Engpässe kann es sowohl am heutigen Freitag als auch am Dienstag, 15. Mai, im Bürgerbüro der Samtgemeinde Papenteich zu langen Wartezeiten kommen. Die Samtgemeinde Papenteich bittet um Verständnis, heißt es in einer Pressemitteilung.