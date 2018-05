AfD geht in Klausur

Gifhorn Stadt- und Kreistagsfraktion der AfD treffen sich am 4. und 5. Mai zur gemeinsamen Klausurtagung in Klötze. „Außer um die Schwerpunkte Kindergarten und Schule geht es auch um den strukturschwachen Nordkreis“, kündigte Stefan Marzischewsk-Drewes als Vorsitzender beider Fraktionen an. Ausgelotet...