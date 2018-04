Vortrag über das Erben und Vererben im Rathaus

Gifhorn In der öffentlichen Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Gifhorn am morgigen Freitag um 9.30 Uhr im Rathaus Gifhorn (Sitzungszimmer 1) wird Herward Baumunk einen Vortrag zum Thema „Erben und Vererben“ halten. Außerdem stehen die Berichte der Stadtverwaltung und des Seniorenbeirates an.