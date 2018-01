Winkler pflegen ihre Heide

Die Winkler Heide ist ein Naturschutzgebiet, in denen Eingriffe normalerweise strikt verboten sind. Doch wird sie nicht gepflegt, ist es mit der violetten Herrlichkeit schnell vorbei. Vor allem Kiefern und Birken überwuchern das Kraut immer stärker – also geht es nicht ohne gezielte Pflege. Darum kümmerten sich am Sonnabend zwei Dutzend „Bürger für Winkel“, ein loser Zusammenschluss aktiver Dorfbewohner....