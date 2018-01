Jugendfeuerwehr im Kreis Gifhorn sucht neuen Chef

Gifhorn Wer wird Nachfolger des im Herbst zurückgetretenen Gifhorner Kreisjugendfeuerwehrwarts Stefan Chaari? Diese Personalie des Dachverbands der mehr als 1100 Mädchen und Jungen in 71 Ortsfeuerwehren kreisweit steht am Sonntag, 4. Februar, von 9 Uhr an im Mittelpunkt des Kreis-Jugendfeuerwehrtags. ...