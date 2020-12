Leserfotos vom 14.12. - 20.12.2020

Es gibt auch immer wieder unerfreuliche Bilder, so wie dieses. Sind das unsere umweltfreundlichen Bürger? So erschreckend sieht es ständig am Papier- und Flaschencontainer am Ganderhals aus!

Foto: Dieter Langmaack, Braunschweig